Mohamed Salah podría decir adiós al Liverpool este mismo verano. El egipcio se fue cabreadísimo del partido ante el Chelsea, en el que Jurgen Klopp le cambió faltando media hora, y su agente escribió un tuit enigmático que podría significar un punto y final a la estancia del futbolista en Anfield.

Ante esto, una de las leyendas del Liverpool ha hablado. Se trata de Robbie Fowler, quien viendo lo visto le ha enseñado a Salah la puerta de salida.

"Si quiere irse, que se vaya. Hay que aceptarlo. Si no está contento y quiere irse, debería hacerlo. La pelota está en su cancha, ahora los fichajes y las salidas dependen de lo que quieren los jugadores", expresó.

Además, habló del caso Coutinho: "El Liverpool no le echó mucho de menos, ¿verdad?"

"Klopp no quiere a nadie en el club que no quiera estar allí. Esa fue su actitud con Coutinho, pensaba que no tenía la actitud correcta y si Salah está descontento por lo que sea hay que venderle y sacar todo lo que se puede de él", cuenta Fowler.

Eso sí, el delantero dejó claro que contra Salah no tiene nada: "¿Quién no sería fan de él?"

Para terminar, trató el tema del tuit de su representante: "No tengo ni idea de lo que quiso decir. Lo vi y pensé que venían problemas. Sabía lo que hacía cuando puso ese punto tras el partido".