Lewis Hamilton tiene claro con quién va en el partido que jugarán el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu. El inglés se ha destapado como un culé confeso y, gracias al vídeo que ha difundido 'Bein Sports USA' en redes sociales, podemos ver cómo le queda la elástica azulgrana al hexacampeón del mundo de Fórmula 1.

Y también incluso el pronóstico que hace del Clásico: "Mi predicción para es de 1-3 para el Barcelona".

"Soy fan de Messi y estoy muy orgulloso de vosotros. Os veré este fin de semana y mucha suerte para el Clásico. Os envío energía positiva, ¡Visca el Barça!", exclama Lewis Hamilton.

beinsportsusa: " @ lewishamilton has his favorite for #ElClasico 🔥 and also gives us his prediction 🧐 #beINCLÁSICO" pic.twitter.com/oDd5gY2OTd