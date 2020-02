Los premios Laureus han hecho historia, y es que por primera vez ha habido dos ganadores del premio a Mejor Deportista del Año debido a un empate de los votos de la Academia.

El primer galardonado ha sido Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo de Fórmula 1: "Es un honor increíble ver a todas estrellas que me han inspirado. Estar con leyendas y estrellas del momento. La Fórmula 1 es un deporte que ha dado sentido a mi vida. Felicidades a todos los nominados".

Y el segundo ganador ha sido Leo Messi, el primer futbolista en recibir este galardón: "Pedir perdón por no estar presente en el evento. Me hacía ilusión estar presente, pero lamentablemente no puedo. Gracias a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Soy el primer en ganarlo siendo un deportista de equipo. Agradecer a mis compañeros, mi familia, la gente que me sigue... Mandar un saludo muy grande a todos y que sigan disfrutando de esta fiesta".

Dos leyendas que han vuelto a hacer historia, aunque esta vez de forma conjunta al ser los primeros en compartir este premio.

Resto de galardonados