Decía Friedrich Nietzsche que "no hay verdad, sólo interpretaciones", pero lo cierto es que por muchas veces que se repita una mentira, esta no va a cobrar tintes verídicos por mucho que algunos se la terminen creyendo por presión (o autoconvicción).

Algo similar parece haber pasado en las últimas horas en torno a la decisión de Leo Messi sobre su futuro.

Ambas partes, la del argentino y la del FC Barcelona, han ofrecido su parecer al respecto del dictamen final del '10'... pero lo llamativo es que las versiones, en su mayoría, se contradicen.

La propuesta del Barça a Leo

Probablemente, aquí está la clave del caso. ¿Hubo propuesta firme del FC Barcelona a Messi?, ¿le pusieron un contrato sobre la mesa y no un borrador?, ¿el 'ok' de LaLiga al plan de viabilidad económica del club daba luz verde a su fichaje?

En elcomunicado de la entidad azulgrana, el club habla de "la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça".

Sin embargo, en su explicación ante 'Mundo Deportivo' y 'Sport', Messi explica que "tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas".

De hecho, Messi afirma que "con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho" y que no hubo "nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no".

"La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no", añade el reciente ganador del Mundial.

El papel de Jorge Messi

Otra contradicción entre el comunicado del FC Barcelona y la versión del entorno de Leo es la figura de su padre, también representante del jugador.

Este lunes, el agente se reunió a ojos de todo el mundo con Joan Laporta en su casa.

A la salida, Jorge Messi afirmó que "Leo quiere volver al Barça y me encantaría que volviera".

"Puedo decir que tenemos confianza ya que el movimiento al Barça es seguro una opción. Pronto sabremos el futuro", añadió.

Sin embargo, en el texto publicado por el Barça el club asegura que en dicha reunión el padre de Leo comunicó a Laporta su decisión de fichar por el Inter de Miami. De nuevo, alguien miente.

El fantasma de 2021 aún colea

Pese a que el FC Barcelona a ojos de sus aficionados afirma que el club ha hecho todo lo posible, con "propuesta" incluida, para que Messi vuelva, las palabras de Leo destilan que no se fiaba en absoluto de Joan Laporta.

"Después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", asegura el rosario, señalando directamente al dirigente.

Además, se refiere directamente al papel de LaLiga, organismo que también sirvió de 'aval' en verano de 2021 para pedir al jugador que esperase.

"La vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer", añade el argentino.

Alejarse del foco

Puede ser en lo único que coincidan ambas partes, pero con importantes matices. Las dos versiones confluyen en que Leo Messi quería alejarse del foco, pero en lo que no incide el Barça, que sí lo hace el '10', es que la primera opción era volver a la Ciudad Condal.

Así se justificó el cuadro blaugrana en su comunicado: "Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años".

Leo, por su parte, afirma que su primera opción siempre fue el Barça: "Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona".

Con las puertas del Camp Nou cerradas, sí decidió alejarse del "foco": "Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia".

Tras lo expuesto, no cabe duda de que alguien no dice la verdad completa; ambas versiones se contradicen o ponen en distinto orden los acontecimientos y prioridades. Unos, como diría Nietzsche, se guiarán por "interpretaciones". Otros, ven gato encerrado en el 'caso Messi'.