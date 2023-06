El futbolista argentino Leo Messi ha desvelado su futuro después de abandonar el Paris Saint-Germain y decir "no" al FC Barcelona. Jugará en la MLS, en el Inter de Miami de David Beckham.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", ha expresado el atacante en declaraciones a 'Mundo Deportivo' y 'Sport'.

Desvela Messi que su intención era "volver al Barça", pero que no podía dejar su futuro "en manos de otros": "Me gustaría estar cerca del Barça en el futuro...".

Sobre el Barça, cuenta que tenía "muchas ganas de poder volver", pero que no se ha podido cerrar: "Después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera".

"No sé si el Barça ha hecho todo lo posible...", ha dicho Messi preguntado por el club que preside Joan Laporta. "Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver", ha expresado.

"La vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión", ha dicho el nuevo jugador del Inter de Miami.