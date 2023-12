Campeón del mundo y Balón de Oro, Leo Messi ha sido elegido como el Atleta del Año por la prestigiosa revista 'Time'.

En declaraciones a la citada publicación, el '10' ha tratado, entre otros temas, su salida del París Saint-Germain y las opciones que tuvo ante sí.

"La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami", cuenta el argentino.

En el momento de abandonar Francia, Messi tenía claro cuál era su deseo: "Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió".

Entonces apareció la posibilidad de Arabia Saudí y sus 'petrodólares': "También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo".

"Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel", añade Leo.

"Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes", zanja el rosarino, que terminó decantándose por el Inter Miami, donde actualmente juega junto a Jordi Alba y Sergio Busquets, excompañeros en el Barça, y donde podría recalar su amigo Luis Suárez tras finalizar contrato con el Gremio.