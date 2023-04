El fútbol no merece comportamiento como los que se vivieron este martes en Brasil. Un árbitro provocó el caos en un partido de liga amateur apuñalando a un jugador.

El partido se disputaba en un campo de tierra en Montes Carlos, municipio del estado brasileño de Minas Gerais.

En mitad del encuentro, la violencia se disparó en el momento en que el árbitro pito un penalti. Los jugadores protestaron reiterativamente, y para poner fin a la trifulca, al colegiado no se le ocurrió otra cosa que coger un cuchillo.

Se lo dio una persona del público que al parecer se trataba de su hijo, tal y como apuntan los medios locales.

Por suerte, el árbitro no logró pinchar bien al jugador y pudo escapar de este incidente a salvo para trasladarse al hospital.

Cuando finalizó el encuentro las autoridades detuvieron al protagonista de un acto lamentable que no debe volver a ocurrir.

Uma partida de futebol amador em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, foi interrompida nesse domingo (16), depois do árbitro do jogo esfaquear um dos jogadores pic.twitter.com/RDy7sGKPgh