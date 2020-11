Joaquín y Ronald Koeman no se llevan bien. Su etapa en el Valencia juntos, allá por la temporada 2007/08, parece seguir presente. El jugador se ha referido varias veces al holandés, asegurando que "no le ficharía ni como utillero".

Y el técnico le ha respondido en la rueda de prensa de este viernes previa al duelo entre el FC Barcelona y el Real Betis. Con una sonrisa no ha querido entrar en grandes polémicas: "Entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, pero no me mojo".

"Si quiere hablar más es su problema, pienso en el partido, no en cosas individuales o del pasado, sabemos que habla bien", sentenció, tras un silencio de varios segundos.

Hace doce años, Koeman aterrizó en el vestuario del Valencia y lo puso patas arriba. Apartó a pesos pesados como David Albelda o Santi Cañizares y sentó en el banquillo al propio Joaquín.

De hecho, en la final de Copa que el club valencianista conquistó, el extremo calentó durante una hora en la banda... y finalmente no jugó ni un minuto. Un claro castigo de Koeman, que no le perdonó llegar tarde a un entrenamiento.

Este sábado, a las 16.15 en el Camp Nou, ambos se volverán a ver las caras por primera vez doce años después.

El estado anímico de Messi

"Anímicamente lo veo bien y fuerte, disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicado o que no entra el balón por ciertas cosas, pero está muy metido en este tema", afirmó sobre la apatía de Leo Messi en la última jugada del partido ante el Dinamo de Kiev.

Y quiso cerrar este asunto: "No creo que haga falta repetir, he contestado varias veces. A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto ni me interesa, su actitud es muy buena. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro".