Julen Lopetegui: "El Alavés se ha llevado un premio excesivo"

EL REAL MADRID SIGUE SIN GANAR Y SIN MARCAR

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, volvió a ver a su equipo no ganar y no marcar. Los blancos cayeron por 1-0 ante el Alavés y el técnico lamenta no haber aprovechado las ocasiones. "Hemos tenido buenas situaciones para marcar en la primera parte. Luego la situación que llevamos nos ha podido pesar", afirma.