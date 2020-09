La llegada de Juanma Rodríguez al plató de 'El Chiringuito' fue rompedora. "Me he perdido 15 días históricos. Creía que después del 8-2 no podía haber algo más divertido, ¡y llega lo de Messi!", expresó el colaborador del programa, que posteriormente se dispuso a dar su punto de vista acerca del ya conocido como 'Caso Messi'.

Desde un primer momento fue tajante en su postura, afirmando que el club había claudicado ante del argentino desde años atrás: "En el Barcelona todo ha sido justificable mientras la 'pelotita' entraba. Me da pena ver como una institución como esta se arrodilla ante un jugador".

"Yo creo que este chico está harto de tanto peloteo y tanto halago. Está harto de ver cómo un señor entra en este programa con una biblia llamándole Dios", añadió Juanma, haciendo un guiño a Cristóbal Soria.

Tratando la posibilidad de que el Barça se cierre en banda y no deje a Messi salir, el periodista dejó abierta la puerta de un hipotético fichaje de Leo por el Madrid a partir de 2021: "No me parece mal la idea de que si no le dejan salir ahora, Messi se venga libre al Real Madrid en enero".

Sin embargo, el resto de tertulianos, además de Josep Pedrerol, no pudieron evitar reír cuando Juanma Rodríguez afirmó, sin asomo de duda, que el '10' era "madridista": "Yo estoy convencido de que Leo Messi es madridista y lo ha sido siempre. Ha visto frustrado su sueño de vestir la elástica blanca como Ronaldo o Figo".

Por último, y refiriéndose a las declaraciones de Josep María Bartomeu en septiembre de 2019, el colaborador recordó el supuesto derecho de Messi de decidir dónde jugar: "¿No decía Bartomeu que se había ganado el derecho a decidir donde quiere jugar? Estaba mintiendo, no se lo ha ganado".