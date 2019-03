James Rodríguez, en 'El Chiringuito': "Mi hija lloró cuando le dije que me iba del Real Madrid"

'El Chiringuito de Jugones' emitió la segunda parte de la entrevista de Edu Aguirre a James Rodríguez. El jugador del Bayern relata cómo fue su salida del Real Madrid, desvelando el duro momento en el que le dijo a su hija que se marchaban de la capital de España.

El colombiano cree que la afición del Real Madrid "le quería" y reconoce que "quiere muchísimo" a los hinchas blancos. "Ellos, como yo, siempre queremos ganar", afirma.

¿Volverá al Real Madrid?

En los momentos más duros, confiesa que su exmujer y su madre fueron sus apoyos más grandes, además de su hija, que no lo pasó nada bien cuando le dijo que se marchaban a Alemania.

"Cuando llegué a casa le dije a mi hija: 'Quiero hablar contigo, nos vamos a ir a otra ciudad, vas a cambiar de cole... y lloró. Ese momento me partió el alma'", asegura James.

Además, no cerró la puerta a una posible vuelta al Real Madrid, afirmando que "nadie sabe lo que va a pasar": "Depende exclusivamente de mi si me voy o si me quedo".