Íñigo López admite un pacto con el Nàstic: "Se dice: 'Oye, no nos fastidiemos, para el que necesite los puntos'"

En una entrevista en 'El Mundo', Íñigo López ha reconocido la existencia de un pacto entre su exequipo, el Huesca, y el Nàstic, para que ganasen los catalanes, que se estaban jugando su permanencia en Segunda.

"Cualquiera que haya jugado al fútbol y haya estado en este mundo sabe que esto ha existido desde mucho antes que nosotros. Lo que ocurre es que el asunto de las apuestas lo ha sobredimensionado todo", afirma. También explicó cómo llevaron a cabo este pacto.

"Bajamos la intensidad, simple y llanamente. No se sale a matar", explica. El actual jugador del Deportivo de la Coruña, implicado en la trama de amaño de partidos investigada en la 'Operación Oikos', reconoce que "jamás" apuesta a equipos de su misma categoría.

"En los últimos partidos se suele mirar el calendario y se habla, porque se conoce a la gente. No es que nos reunamos o se quede en un sitio, simplemente se dice: 'Oye, no nos fastidiemos, para el que necesite los puntos'. La cosa queda así y no se vuelve a hablar", asegura.

