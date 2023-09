La situación en el Manchester United no puede ser más tensa. Después del enfrentamiento entre Erik Ten Hag, técnico de los 'Red Devils' y Jadon Sancho, jugador del primer equipo, el club ha apartado completamente al extremo hasta el punto de vetarle el uso de las instalaciones del Trafford Training Center.

Todo comenzó hace unas semanas cuando Ten Hag lanzó un dardo a Sancho en rueda de prensa asegurando que no jugaba porque realizaba entrenamientos pobres. El ex del Dortmund, lejos de acatar las críticas, respondió a su entrenador a través de sus redes sociales.

"Por favor, no creáis todo lo que leáis. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo", expresó Sancho en un post que borró tiempo después.

Desde ese momento, Ten Hag apartó por completo del grupo al extremo inglés y aseguró que si quería volver a jugar debía disculparse. Ante la negativa del futbolista de pedir perdón, al club no le ha quedado más remedio que prohibirle el uso de las instalaciones deportivas, desde entrenar con sus compañeros a acudir al comedor.

La situación es crítica y la tensión se extiende más allá que entre el técnico y Sancho. Es por ello que la plantilla encabezada por Marcus Rashford, Harry Maguire y Luke Shaw habría aconsejado encarecidamente al internacional con Inglaterra para que se disculpara con Ten Hag.

Según 'Mail Sport', la mala relación entre entrenador y jugador viene ya desde hace tiempo ya que Sancho acostumbraba a llegar tarde a los entrenamientos. Lejos de ir a mejor, la situación es cada vez más desastrosa. Desde hace unas horas, Jadon Sancho ha borrado su cuenta de Instagram.

Su traspaso costó 85 millones de euros, el cuarto más caro de la historia del club. Sancho prometía y mucho, pero obviando ciertos destellos brillantes a la vez que intermitentes que ha dejado en Old Trafford, el rendimiento de una de las mayores perlas del fútbol europeo ha sido insuficiente.