Hace ya más de una semana que entró en ebullición el conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza y el deporte, como todo el conjunto de la sociedad, no ha podido mantenerse al margen del mismo.

Deportistas a favor de uno u otro bando han mostrado su apoyo público a la causa, entre ellos Karim Benzema.

El exdelantero del Real Madrid, que ahora milita en el Al-Ittihad de Arabia Saudí, escribió este domingo un mensaje en redes sociales en honor a las "mujeres y niños" que están falleciendo en los bombardeos de Israel en Gaza.

"Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", reza su texto.

Dudu Aouate, exportero de Mallorca, Deportivo de la Coruña y Racing de Santander e israelí con más partidos disputados en España, tardó unos minutos en salir al paso para responder al francés.

El también exjugador del Hapoel Haifa y Maccabi Haifa fue contundente: escribió "hijo de put*" en cinco idiomas distintos, en árabe, inglés, francés, hebreo y español.

Cabe reseñar que hace tan solo unos días Benzema explicó que el principal motivo de su fichaje por Arabia Saudí fue el religioso, que comulga con la causa palestina.

אתה בן זונה גדול !

Tu es un gros fils de pute !

You are a big son of a bitch!

أنت ابن كبير للعاهرة!

Eres un hijo de puta

