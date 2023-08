El Barça tiene intención de hacer otra importante operación en el mercado antes del 31 de agosto. Y Bernardo Silva es el nombre que suena con más fuerza. El portugués podría abandonar el Manchester City convirtiéndose en el reemplazo de Ousmane Dembélé.

Y Pep Guardiola se ha referido a la posibilidad de que se marche. "No quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí, pero ésa es sólo mi opinión. En cualquier caso, aún no hemos recibido una oferta adecuada", ha comentado el entrenador.

"Quiero que los jugadores que están se queden y haremos todo lo posible porque ellos quieren quedarse. Sustituir a los dos sería tan difícil", ha detallado el entrenador.

Inscribir a los futbolistas

El Barça sólo cuenta con 13 jugadores inscritos a pocos días de que comience LaLiga. La famosa palanca alemana de 60 millones será clave de cara a esas inscripciones. Y el tiempo corre para Joan Laporta y los suyos.