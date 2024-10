Guti no entiende que sea este año cuando le hayan dado el Balón de Oro a Rodrigo Hernández. "Este año no tocaba...", dijo en 'El Chiringuito'. Y dio una importante razón: "Es la primera vez que veo a un ganador del Balón de Oro que no está en el once de la Premier ni de la Champions. Eso dice mucho".

"Para mí esto del Balón de Oro no tiene prestigio. No me lo creo. Que me digan cuál es el criterio a la hora de votar", dijo el exfutbolista del Real Madrid.

También felicitó a Rodrigo por el galardón: "Estoy feliz porque se lo hayan dado a Rodri. No merecido este año pero sí el año pasado. Y contento por el discurso. A varios jugadores españoles les habían dejado tirados como le iban a hacer él... y al final se lo han dado a él".

"Vinicius o Carvajal"

Cree Guti que esta temporada se tendría que haber llevado el premio o Vinicius Jr o Dani Carvajal.