Giménez, sobre su penalti a Vinicius: "Es fuera del área, lo tengo clarísimo"

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, aseguró, tras la derrota con el Real Madrid, que la falta que supuso el penalti y el 1-2 del conjunto blanco "es fuera del área" y lo tiene "clarísimo", al tiempo que admitió que fue una jugada "bastante arriesgada" por su parte.

"Les cuento lo que pasó desde mi punto de vista. Es falta. Es una jugada bastante arriesgada por mi parte por intentar sacar un balón desde atrás difícil. Por ahí, si sigo corriendo a lo mejor un compañero le aguanta y le puedo sacar la pelota o no. Intento tocar el balón y toco con la parte de la tibia más o menos el tobillo de él fuera del área. Después, cuando él cae, hay otro toque con la parte de los genitales en su talón y creo que es lo que el VAR ve. La falta es fuera del área. No tengo ninguna duda. Lo tengo clarísimo. Y las fotos están", enfatizó tras el encuentro.

Más allá de esa acción, expuso que su equipo hace autocrítica "siempre". "Ante situaciones que no son las que todos queremos, en derrotas en partidos importantes, siempre hay autocrítica", dijo el central, que luego repasó los dos primeros goles del Real Madrid. "El 0-1 es una pelota quieta. Por ahí, yo que era el segundo en la zona me agarró muy atrás. Si me agarra un paso más adelante la puedo sacar yo. Vamos a pelear ese balón entre cuatro o cinco y le cae a Casemiro, que estaba desmarcado", valoró del primer tanto.

Y del 1-2 explicó: "Habíamos visto los partidos anteriores que el Madrid cuando estaba defendiendo aguantaba atrás y descolgaba a Vinicius y Benzema. Sabíamos eso y sabiendo eso no supimos manejar esa situación. Nos llegaron mucha gente con el contragolpe y creo que ese fue el partido claro del Madrid: esperarnos y contraatacar por fuera. Fueron más contundentes dentro del área".

"El resultado fue justo, por más que nosotros en todo momento intentamos de mil maneras. Ellos hicieron un partido más inteligente", añadió Giménez, que no vio el corte de mangas de Gareth Bale en la celebración del 1-3: "Los gestos que los vea el que lo tenga que ver. Solamente habrá sido para celebrar el gol, no creo que haya sido para ofender a nuestra afición".

El Atlético está a seis puntos del Barcelona. Si el conjunto azulgrana gana este domingo al Athletic Club, la desventaja respecto al líder se dispararía a nueve. "Es una distancia bastante considerable por lo que respecta al primer puesto. Es complicado que el Barcelona pierda nueve puntos y ahora está el Madrid ahí. No dejaremos de luchar. No vamos a dejar de intentarlo", valoró.

"Nosotros, a seguir con la mentalidad que tenemos siempre de ser competitivos, de intentar corregir los errores. Es una situación que no queremos estar, perdimos dos partidos seguidos, nos duele muchísimo, viene una semana muy importante para todos nosotros y no queda otra que pasar página, levantar cabeza y no tengo duda de que vamos a llevar adelante esta situación", añadió.