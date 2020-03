'Loco' Gatti hace unos días revolucionó las redes, llegando a puntos transoceánicos, cuando afirmó que Leo Messi parecía un "exjugador". Por ello, el colaborador de 'El Chiringuito' recibió muchas críticas, la mayoría desde Argentina. "No me preocupa que me critiquen en Argentina, me río", afirma Gatti.

Además, se volvió a tratar el tema del momento de forma que atraviesa Lionel Messi y su incidencia en el Barça: "Messi es un fenómeno, pero últimamente no lo está siendo. Messi ahora se está acostumbrando a jugar a un ritmo cansino, andando. Aquellos que saben de fútbol opinan lo mismo"

En cuanto a esa dependencia azulgrana en el argentino, el 'Loco' explicó: "Cuando tienes un jugador como Messi, se la dan a él porque es un jugador que te gana el partido. Por eso los jugadores se malacostumbran y no ponen todo lo que tienen".

Josep Pedrerol también entró en escena y reforzó la postura del colaborador argentino: "Han confiado demasiado en Messi. Balón para Messi y nos gana el partido. Y cuando Messi no está, los demás se han acostumbrado a no estar.