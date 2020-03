"A partir del año que viene, celebraré mi cumpleaños también el 4 de marzo". Esta quizás haya sido la frase que más represente la intervención, vía videollamada, de Cristóbal Soria en 'El Chiringuito'. El tertuliano, a su vuelta a Sevilla para dirigirse a Madrid, sufrió un importante accidente en medio de la autovía.

"Fui a visitar la ciudad de Ceuta por trabajo. Al volver de Ceuta, mi coche tuvo una avería. Me puse en el arcén de la autovía y llamé al seguro. El gruista llegó a los 20 minutos y puso la grúa delante de mi coche. Metió el cable debajo de mi coche y me dijo que me montase dentro de para que mantuviera el volante recto y las ruedas no se giraran", explica Soria a modo de contextualización de los hechos.

El problema tuvo lugar cuando el coche ya estaba montado en la grúa y Cristóbal decidió bajarse: "Al bajar de la grúa, me resbalé, caí para atrás de cabeza contra el asfalto de la carretera y un coche pasó a 30-40 centímetros de mí. Sabía que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza".

Afortunadamente, todo quedó en un susto y el colaborador de 'El Chiringuito' se encuentra recuperándose en su casa, aunque aún muy dolorido: "Estoy jodido, estoy mal. Creo que en frío estoy incluso peor que ayer en caliente. La cabeza me va a explotar".