El derbi vasco en la final de la Copa del Rey, irremediablemente, iba a generar polémica en torno a la figura del Rey y del himno de España. En el plató de 'El Chiringuito' coincidieron Rafa Almansa y Eduardo Velasco, ambos con ideas distintas.

Rafa se refirió a que no le gustaría que "se pitase al himno de España en la final de la Copa del Rey". "No olvidemos que es la Copa de Su Majestad el Rey", expresó el colaborador.

Inmediatamente, Velasco entró al debate: "¿Quién es el Rey? Yo no soy partidario de pitar ningún himno, pero ¿quién es el Rey? ¿Por qué no se llama Copa de Federación? ¿Qué ha hecho el Rey para que el Athletic esté en la final?"

"Yo soy uno de los españoles que ha jurado bandera haciendo la 'mili'. No te permito que te rías del Rey de España", respondió Almansa, a lo que replicó Eduardo contundentemente: "Pues sí me río del Rey, me hace gracia".

Rafa Almansa, ya de pie, le dijo al tertuliano que "debería saber quién es el Rey" porque vive en España, a lo que Velasco contestó con rotundidad: "Vivo en Euskadi".