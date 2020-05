Gianpiero Gasperini ha puesto de nuevo al Valencia - Atalanta de Mestalla en el centro de la diana por la expansión del coronavirus. El entrenador de los italianos ha confirmado que antes, durante y después del encuentro, tuvo síntomas de la COVID-19.

"Me sentí más antes del Valencia. El día del partido estaba aún peor. Sin fiebre, pero hecho un desastre. No me hicieron PCR, pero luego en el test serológico se confirmó que pase la enfermedad", dijo en declaraciones en 'La Gazzetta dello Sport'.

Gasperini cuenta cómo fueron los días con el coronavirus: "No tuve fiebre, pero sentí los huesos hechos pedazos. Había perdido el gusto, dormí poco... no tenía buena cara en el banquillo contra el Valencia. Estaba enfermo".

"Fuera, en la ciudad, cada dos minutos pasaba una ambulancia con las sirenas encendidas. Parecía estar en el momento de la guerra", dice.

Gasperini, eso sí, cree que el fútbol ayudará a superar todo: "Es la única forma de volver a la normalidad. Algunos piensan que es inmoral volver al campo con lo que ha sucedido por lo que puede volver a suceder, pero es la manera. No me gusta tener que jugar sin aficionados y los cinco cambios".

El Valencia confirmó que el 35% de su plantilla dio positivo

Hay que destacar que el Valencia ha sido uno de los equipos de LaLiga más afectados por el coronavirus. El primer positivo conocido fue el de Ezequiel Garay, a quien luego se sumaron otros como Gayá y Mangala.

El club che confirmó que el 35% de su plantilla había dado positivo en coronavirus, y achacó todo al partido de Milán ante el Atalanta. Ahora sabemos que, en el de la vuelta, el entrenador de los italianos tenía síntomas de coronavirus y viajó a Mestalla para dirigir a su equipo. Y sin tener fiebre.