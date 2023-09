El inicio de temporada de Jude Bellingham no ha pasado desapercibido, por lo que los halagos y las buenas críticas no dejan de llegar para el centrocampista inglés. Y es que Jude lleva ya cinco goles en las primeras cuatro jornadas y, gracias a él, el conjunto blanco se sitúa en lo más alto de la clasificación.

El último en sumarse a la oleada de críticas positivas ha sido Gareth Bale, exjugador y leyenda del Real Madrid. Y es que Gareth, a través de unas declaraciones recogidas por 'Sky Sports', no ha dudado a la hora de 'bendecir' al inglés por su inicio de campaña.

"Para ser honesto no lo he visto mucho, pero ha hecho un gran comienzo en el Madrid, marcando goles, que es algo importante especialmente en un club así. Empezar bien en el Madrid siempre es importante", asegura el galés.

A su vez, Bale no tiene ninguna duda de que, de seguir así, Jude hará historia en el Madrid: "Lo está haciendo muy bien y ojalá lo siga haciendo igual de bien. Para él, el cielo es el límite si sigue trabajando duro y haciendo lo que está haciendo. Su límite es el cielo".

🗣️ “The sky is the limit for him.”

Gareth Bale on Jude Bellingham. 💫 pic.twitter.com/d1O0n5QRYk