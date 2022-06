El futuro de Gareth Bale es una auténtica incógnita en estos momentos. Después de haber finalizado su contrato con el Real Madrid, el delantero galés se ha dejado la piel para tratar de clasificar a su selección para el Mundial de Qatar 2022, que por primera vez en la historia se disputa en invierno, en los meses de noviembre y diciembre.

Dicho y hecho: Bale se convirtió en el héroe para su país una vez más. A la media hora del encuentro clasificatorio para el campeonato del mundo ante Ucrania, el zurdo probó con uno de sus poderosos disparos, que tras ser desviado por Andriy Yarmolenko, se coló en el fondo de las mallas y Gales volverá a estar en un Mundial 64 años más tarde.

Al término del partido, Bale fue preguntado por su futuro. "¿Podemos decir que se pospone tu retirada", se cuestionó el periodista de 'Football Daily'. A lo que respondió: "Por un poquito", y se marchó hacia el túnel de vestuarios con una sonrisa en la cara. Por lo tanto, parece que el galés continuará, al menos una temporada más, jugando al fútbol.

Todavía se desconoce cuál será su próximo equipo, pero uno de sus principales objetivos es llegar en buen estado de forma y un nivel futbolístico alto al próximo campeonato del mundo, ya que ha reconocido que ha "cumplido un sueño" y que está "muy orgulloso" de poder participar con Gales en un Mundial.

🗣 "Can we categorically say we're postponing your retirement for a little while?"

Bale 🗣 "For a little bit." 👀 pic.twitter.com/iwSOzm9VQP