Alexia Putellas pone la guinda a la noche dorada del fútbol español en la gala del Balón de Oro

¿Por qué es importante? La jugadora española logra su tercer Balón de Oro, igualando los de su excompañera en el Barça Aitana Bonmatí. La noche encumbró al fútbol español, que se llevó siete de los ocho galardones individuales.

En la gala del Balón de Oro 2026, siete de los ocho premios principales fueron para el fútbol español, destacando el tercer Balón de Oro femenino para Alexia Putellas, igualando a Aitana Bonmatí. Putellas agradeció a sus compañeras del Barcelona, que también fue premiado como mejor club femenino. Además, Lamine Yamal y Vicky López recibieron el Trofeo Kopa, Cata Coll fue nombrada mejor portera y Pere Romeu mejor entrenador. La selección española también brilló con premios para Unai Simón y Luis de la Fuente. El único gran galardón que no fue para España fue el Balón de Oro masculino, otorgado a Harry Kane.

Siete de los ocho galardones que se entregaron este lunes en la gala del Balón de Oro llevaban un nombre español, incluido el Balón de Oro femenino de Alexia Putellas. Es el resumen de una noche que encumbró a nuestro fútbol en el año de nuestra segunda estrella, que también premió al FC Barcelona como mejor club femenino de la temporada.

Alexia Putellas recibió su tercer Balón de Oro, con el que iguala a su excompañera en el Barça Aitana Bonmatí. La futbolista del London City Lionesses alabó la gran temporada que consiguió el Barcelona el curso pasado, ganando la Liga Española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League. "Es un placer estar aquí de nuevo, gracias a France Football, a todos esos que han decidido que merezco este galardón. No sé qué decir, tengo muchas cosas que decir. Lo primero quiero agradecer a las compañeras, que tantas jugadoras del Baercelona estemos nominadas dicen mucho de la temporada que tuvimos. Cualquiera de las que estáis aquí hubiese sido igual de justo que estuvierais aquí con el trofeo", aseguró al recoger el trofeo.

"Quiero terminar por la parte más importante. Esto es un trofeo por mi trabajo, pero quiero acordarme de mi madre, de mi familia, de mis amigas, todo mi equipo fuera del campo. Soy consciente que si la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Me acuerdo de los momentos cuando la pierna me fallaba, cuando aprendí a volver a andar, a volver a correr, a volver a chutar. Cuando más dudas tenía, vosotros estabais ahí, ayudándome. Os quiero mucho", concluyó la española.

Las azulgrana se llevaron también el trofeo Kopa al mejor joven, con Lamine Yamal en categoría masculina y con Vicky López en femenina, el premio a la mejor portera, con Cata Coll, el premio a mejor entrenador, con Pere Romeu, y el galardón al mejor club del mundo, que fue recogido por Joan Laporta. La selección española, campeona del mundo, también se cubrió de gloria, con el premio a mejor portero para Unai Simón y el de mejor entrenador para Luis de la Fuente.

El único gran galardón individual que se escapó al fútbol español fue el Balón de Oro, que acabó recayendo en un Harry Kane que marcó 73 goles en una temporada para el recuerdo. El delantero sucede a Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001) como jugadores ingleses que han ganado el Balón de Oro.

Premios Balón de Oro 2026

Balón de Oro 2026 masculino → Harry Kane

Balón de Oro 2026 femenino → Alexia Putellas

Trofeo Kopa 2026 masculino → Lamine Yamal

Trofeo Kopa 2026 femenino → Vicky López

Trofeo Yashin 2026 masculino → Unai Simón

Trofeo Yashin 2026 femenino → Cata Coll

Trofeo Cruyff 2026 masculino → Luis de la Fuente

Trofeo Cruyff 2026 femenino → Pere Romeu

Trofeo Gerd Müller 2026 masculino → Harry Kane

Trofeo Gerd Müller 2026 femenino → Charlyn Corral

Premio Sócrates 2026 → Bukayo Saka

Club masculino de la temporada → PSG

Club femenino de la temporada → FC Barcelona

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