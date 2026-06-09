España engrasa la máquina para el Mundial: Oyarzabal sigue marcando... y Ferran podría ser titular en el estreno

La selección de Luis de la Fuente derrota a Perú (3-1) en la última prueba antes del inicio de campeonato contra Cabo Verde del próximo lunes.

Se acabaron las pruebas, llega el momento decisivo. La selección española jugó su último partido no oficial antes de que arranque el mundial. Ganó por tres goles a uno ante Perú con un once inicial que podría ser el que se estrene el próximo lunes contra la selección de Cabo Verde.

Los goleadores de España fueron Mikel Oyarzabal y Pedri, además de Gallese en propia puerta. El delantero de la Real Sociedad no falla a su cita con el gol. Será el delantero titular.

Las bajas de Nico Williams y Lamine Yamal las suplieron Álex Baena, por la banda izquierda, y Ferran Torres, por la derecha. Ninguno de los dos llegaría al debut.

Todos salvo Joan García tuvieron minutos conta Perú. Luis de la Fuente quiere tener a todos enchufados.

A por la fase de grupos

La selección se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos del mundial. Debutará el lunes a partir de las 18 horas (horario peninsular español).

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