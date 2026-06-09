Ahora

3-1 a Perú

España engrasa la máquina para el Mundial: Oyarzabal sigue marcando... y Ferran podría ser titular en el estreno

La selección de Luis de la Fuente derrota a Perú (3-1) en la última prueba antes del inicio de campeonato contra Cabo Verde del próximo lunes.

España - PerúEspaña - PerúGetty

Se acabaron las pruebas, llega el momento decisivo. La selección española jugó su último partido no oficial antes de que arranque el mundial. Ganó por tres goles a uno ante Perú con un once inicial que podría ser el que se estrene el próximo lunes contra la selección de Cabo Verde.

Los goleadores de España fueron Mikel Oyarzabal y Pedri, además de Gallese en propia puerta. El delantero de la Real Sociedad no falla a su cita con el gol. Será el delantero titular.

Las bajas de Nico Williams y Lamine Yamal las suplieron Álex Baena, por la banda izquierda, y Ferran Torres, por la derecha. Ninguno de los dos llegaría al debut.

Todos salvo Joan García tuvieron minutos conta Perú. Luis de la Fuente quiere tener a todos enchufados.

A por la fase de grupos

La selección se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos del mundial. Debutará el lunes a partir de las 18 horas (horario peninsular español).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. León XIV recibe a seis víctimas de abusos de la Iglesia y una serie de "propuestas" para que "las heridas encuentren consuelo", pero deja fuera a las más críticas
  2. El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona e imputa a la abogada de Koldo
  3. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  4. Ni Trump frena a Netanyahu: el primer ministro israelí advierte a Irán que si ataca responderá "con contundencia" mientras mantiene su operación en Líbano
  5. Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos
  6. Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíes