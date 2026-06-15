¿Palo de Zverev a Carlos Alcaraz y Sinner?: "No soy de tener un superyate ni..."

El flamante ganador de Roland Garros asegura que jugar al golf o estar con sus perros le aporta más que "cualquier lujo material".

Tras ganar Roland Garros y antes de arrancar la gira de hierba, Alexander Zverev ha concedido una entrevista a 'Esquire' en la que ha hablado sobre su lado más personal.

El alemán afirma que fuera de pista le gusta estar "tranquilo": "Fuera de la pista, soy una persona muy tranquila. Quiero que mi vida sea lo más sencilla posible. Lo único que me importa es el bienestar de mis seres queridos: mi familia, mi hija Sophia, mis perros".

"Simplemente queremos pasar tiempo de calidad juntos, sin preocupaciones. Esa es mi base. No necesito la perfección en mi día a día, ni me defino por símbolos de estatus", ha explicado.

A continuación, el número 3 del mundo ha afirmado que no es amante de los lujos, dejando unas palabras que muchos entienden como un palo a Carlos Alcaraz y Sinner.

"No soy de tener un superyate ni veinte Ferraris. La verdadera felicidad para mí es mucho más simple: jugar una partida de golf por la tarde y luego volver a casa con mis perros. Eso me da mucho más que cualquier lujo material", ha señalado.

¿Por qué se ve como un palo? Porque hace apenas unas semanas el murciano se compró un yate valorado en nueve millones de euros y el italiano, hace ya un año, adquirió un Ferrari valorado en más de un millón.

Llama la atención que el propio Zverev tiene un Koenigsegg Jesko Absolut valorado entre 3 y 4 millones de euros. ¿Incoherencia de Sascha?