Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito', ha tomado su decisión. Ha tomado la decisión de si seguir o de si no seguir al frente de ambos programas tras las marchas de Sergio Ramos y de Lionel Messi de Real Madrid y de Barça. En un emotivo discurso, el periodista ya ha decidido: "Me quedo".

"Han sido semanas complicadas. Visto la que se ha montado, soy el primer sorprendido. He pensado en cómo sería mi vida dejando 'El Chiringuito' y 'Jugones'. He hablado con mucha gente, y también con esta casa", comienza Pedrerol.

El presentador se muestra como pocas veces antes: "Que sintierais que no cumplía con mi palabra es lo que más me dolía. Que os estaba engañando. La encuesta del otro día... 160.000 votos son muchos, y que ganase el 'dimite' me llamó la atención".

"He aprendido muchas cosas. Tenemos al mejor equipo. Y el cariño que me habéis mostrado, esa cantidad de mensajes recibidos. Qué bonitos. Son los que hacen que te des cuenta que esto merece la pena", dice Pedrerol.

El presentador prosigue: "Se nos va Messi, no te vayas tú. O cómo te vas a ir... Merece la pena continuar".

"Y luego los mensajes de los otros. Dimite si tienes dignidad. Los que quieren el mal, que desean que me vaya. Todo me ha hecho recapacitar", cuenta.

Y para terminar, sentencia: "El apoyo que he recibido, el cariño ha hecho que tomara la decisión. Y los que me tenéis mucha manía, también. Me quedo".

Te puede interesar

Pedrerol: "Todos los movimientos se van produciendo, los movimientos que colocan a Mbappé cada vez más cerca del Madrid"

Pedrerol: "Que el PSG negocie, Mbappé quiere jugar en el Real Madrid... tic, tac..."

La enigmática respuesta de Pedrerol a la encuesta de 'El Chiringuito' sobre su dimisión: "Podría cambiar de opinión"