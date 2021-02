El contrato firmado por Leo Messi en el año 2017 con el FC Barcelona asciende a los 555 millones de euros. Una cifra que ya se ha convertido en el mayor contrato de la historia del deporte.

Y en 'El Chiringuito' de este domingo debatieron de manera intensa sobre las cifras y el rendimiento del argentino, que termina su vinculación con el Barça a partir del próximo 30 de junio.

Tomás Roncero mostró un cártel en el que se podía leer: "555 millones de euros, cero Champions y cero finales de Champions". Unas notas que avivaron el debate entre los tertulianos.

Jota Jordi contó cómo se había tomado el '10' esta información de 'El Mundo': "El vestuario del Barça le ha arropado y a Leo le ha sorprendido mucho el apoyo de los aficionados, compañeros y su entrenador. Se puede quedar".

Edu Aguirre, por su parte, cree que Messi "no es el culpable" de la situación del Barça, pero lanzó un mensaje: "Que no me vendan la moto que Messi lo ha hecho todo por el club".

"Esto está más cerca de que sea un chantaje. Espera hasta el último momento para firmar. 115 millones por sentarse a renovar, 77 por cláusula de fidelidad... es una locura", opinó el tertuliano.

Quim Domènech, hablando de la gestión del Barça, apuntó más a Dembélé, Coutinho o Griezmann. "Se les ha dado contratos muy altos. Messi no ha arruinado al Barça".

"Todos vemos las cifras y nos parecen escandalosas. No dejan de impactarme. Algunas de esas cifras ya se habían publicado. No sé si la filtración es para perjudicar su imagen, pero esto no le invita a quedarse", opinó.