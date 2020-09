El 'Caso Messi' vive un nuevo episodio de su historia. Después de la reunión que mantuvieron Jorge Messi y Josep María Bartomeu, el dirigente azulgrana le mostró al padre y representante del jugador la negativa del club a que el argentino abandone la entidad de manera gratuita. Por ello, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el '10' permanezca un año más en el Camp Nou.

Así lo expuso Edu Aguirre en 'El Chiringuito', afirmando que "Messi no tiene solución, no tiene salida. Seguramente tenga algún acuerdo con el Manchester City, pero no sabían nada del contrato. No tienen dinero para pagar 200 millones en un año".

Además, el periodista cree que el presidente culé juega con ventaja en este entuerto: "Bartomeu tiene la sartén por el mango. Primero, porque le han metido ocho y ha hecho el ridículo en Champions como lleva haciendo el Barça cinco años. Segundo, porque se va en nueve meses. Tecero, porque no puede permitir que el Bayern le meta ocho y Messi se vaya en el mismo mes, porque pasaría a ser el peor presidente de la historia. Y cuarto, la afición está del lado de Bartomeu, le están pidiendo que sea fuerte para que Messi se despida".

A modo de conclusión, Edu Aguirre señaló que cree que Leo, dadas las circunstancias, continuará un año más defendiendo los colores del FC Barcelona: "Creo que Messi se va a quedar porque no ve otra solución. Que pida perdón, que de una rueda de prensa, que encandile al público blaugrana y que juegue al fútbol en próximo año en el Barcelona".