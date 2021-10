España completó ante Italia uno de sus mejores partidos del último lustro para acceder a la final de la Nations League. Luis Enrique alineó a un equipo en el que resaltó la presencia de Gavi, jovencísimo jugador azulgrana.

En la previa, el técnico nacional había asegurado que no leía otras opiniones ya que él sabe más y tiene más información, provocando multitud de reacciones entre sus seguidores y sus detractores.

En 'El Chiringuito', Edu Aguirre se mostró contundente con el seleccionador: "Estoy un poco cansado de los 'antiLuis Enrique' y los proLuis Enrique'. Me gusta España como país, su fútbol y la Selección, pero no sé por qué hemos llegado a este punto".

"Cuando llega Luis Enrique a la Selección y quita a Ramos, pensamos que no quería un líder, sino que quería ser él y centrar los debates. Me da rabia que digan que Luis Enrique nos ha retratado porque ha ganado a Italia con Gavi. Ha ganado con Ferran Torres y Oyarzabal, que son dos de los cinco mejores jugadores de España, además que Italia desde el minuto 40 estaba con 10", ha explicado.

"No sé de quién es la culpa de que estemos debatiendo si 'antiLuis Enrique' o proLuis Enrique', pero pienso que no hace todo lo posible para unir, le gusta provocar. Es un gran seleccionador, trabajador, buen entrenador... pero le gusta lo que le gusta, que es provocar", ha zanjado.