Argentina venció en penaltis a Países Bajos en el dramático partido de cuartos de final del Mundial de Qatar. Pese a la victoria, los argentinos se quejaron del nefasto arbitraje que había realizado para ellos Mateu Lahoz.

El colegiado español fue designado para el encuentro y se le fue de las manos. Hubo continuos enfrentamientos, conatos de tangana y muchísima tensión. Tanta, que Lahoz batió el récord de tarjetas en un partido de un Mundial con 18, 16 a jugadores.

Los neerlandeses recriminan una mano voluntaria de Leo Messi que cortó una jugada con tarjeta amarilla o la dura falta de Leandro Paredes que acabó en un pelotazo al banquillo de los tulipanes, ninguna de ellas acabó en expulsión.

Sin embargo, los más duros con la actuación de Mateu Lahoz fueron los argentinos pese a la victoria. El Kun Agüero utilizó Twitter para quejarse del español: "Cómo le gusta llamar la atención, dios mío".

Messi, tras el encuentro, también compartió el punto de vista de su excompañero: "No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no puedes ser sincero y decir lo que piensas. Creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante en el que no está a la altura".

"Lo hizo mal en todo el partido, siempre te jugaba en contra. El último gol no era falta, bueno creo que no era falta. Dentro de la cancha ves que te quiere 'inclinar' el partido", finalizó.

El 'Dibu' Martínez siguió la línea de su capitán, pero fue mucho más claro con Mateu: "Es una locura ese árbitro. Le dices algo y te habla mal. Arrogante. Es una locura, como España está eliminada, creo que quería eliminarnos a nosotros. El peor árbitro de la Copa".