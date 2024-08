Eran una de las grandes candidatas ya no solo a medalla sino al oro, pero España, la campeona del mundo de fútbol femenino, se va sin metales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras la durísima derrota ante Brasil en semifinales, en la pelea por el bronce cayeron de forma cruel ante Alemania por un gol de penalti... y con Alexia fallando una pena máxima en el 97.

Aitana Bonmatí, Balón de Oro, habló tras lo sucedido frente a las germanas... y no pudo ser más clara: "Esto ha sido una buena hostia".

"No hemos estado a nuestro mejor nivel. Ya está. A veces toca aceptar que no alcanzas el objetivo. No pasa nada. Ahora toca mejorar... no se puede ganar siempre", cuenta.

"Nos vamos jodidas"

Y sigue: "A veces te tienen que dar una buena hostia, y esta ha sido una buena hostia. Nos levantaremos, con más fuerza. Conozco la ambición de las jugadoras".

"Pero el cuarto puesto es decepcionante. No está a la altura de lo que somos. El fútbol nos ha puesto en este lugar, pero el partido ante Alemania duele más. Nos hemos sentido más cómodas. Hemos jugado a lo que nos gusta... Nos ha matado el gol, y el fútbol va de meter goles", afirma Aitana.

Bonmatí admite el sentir del vestuario: "Se ha mejorado el juego pero nos vamos jodidas por no lograr una medalla. Está claro que con el nombre de campeonas del mundo no vale".

"Me gustaría también decir que somos humanas, y en los Juegos Olímpicos lo hemos demostrado. Estoy acostumbrada a ganar, y perder así duele más. Espero que en la Eurocopa de 2025 estemos con más fuerza", sentencia.