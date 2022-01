Antonio Cassano tuvo que ser ingresado en el Hospital San Martín de Génova hace unas semanas por las complicaciones relacionadas con los síntomas del coronavirus. Allí, se le diagnosticó un principio de neumonía.

Ahora, casi tres semanas después desde que se contagiara, ha dado su primer negativo, y ha explicado en el canal de 'Twitch' de otro exfutbolista y su amigo, Christian Vieri, la difícil experiencia que ha vivido.

"Tuve fiebre dos días y temblores, como no sabía qué hacer fui al hospital. Me hice todas las pruebas y con un TAC descubrimos el principio de neumonía", explicó.

"Me trataron y en dos días llegué a casa, esta mañana finalmente salí negativo después de 20 días. Perdí seis kilos, los primeros días tenía dolores por todos lados", añadió el italiano de 39 años de edad.

No fue el único de su familia que ha pasado el virus: "Los cuatro nos contagiamos en mi casa, pero ahora estamos bien. La vida continúa, pero con atención. Ahora mi familia y yo estamos bien. Me gustaría agradecer a todo el personal que me cuidó desde el primer momento e hicieron un trabajo excepcional. Pero además de conmigo, lo hacen con toda la gente que está ahí. Realmente se necesita pasión, corazón y alma. Fue un regalo del cielo".

Por último, Cassano quiso aclarar todos los rumores acerca de si se había vacunado o no. "Hay que vacunarse. Me tomé dos dosis, luego me hago la tercera ", asegurando faltarle solo la dosis de refuerzo, tal y como había confirmado su mujer, Carolina Marcialis, en redes sociales.