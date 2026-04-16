Hasta Cristóbal Soria señala al árbitro por la segunda amarilla a Camavinga: "En ningún caso..."

El colaborador de 'El Chiringuito' no está de acuerdo con la segunda tarjeta amarilla que vio Eduardo Camavinga contra el Bayern de Múnich.

La segunda tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga, que marcó la eliminación del Real Madrid, se ha convertido en una polémica mundial. Incluso Cristóbal Soria no está de acuerdo con esa tarjeta.

En 'El Chiringuito', Soria lanzó su opinión sobre la jugada: "Camavinga hace lo que tenía que hacer: intentar retrasar la puesta en juego del equipo rival".

"Podemos debatir si es tarjeta amarilla o no. Pero lo que no es en ningún caso es segunda amarilla. Para expulsar a un jugar en unos cuartos de final de Champions le tiene que arrancar la pierna al otro jugador", explica Soria.