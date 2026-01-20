Ahora

Goleada ante el Mónaco

Vinicius y Arbeloa, el abrazo del nuevo Real Madrid

El jugador brasileño hizo un partidazo contra el Mónaco con dos asistencias y un gol, dejando atrás los pitos del último partido en el Bernabéu.

Vinicius Jr y Álvaro ArbeloaVinicius Jr y Álvaro ArbeloaGetty

El abrazo de Álvaro Arbeloa y Vinicius Jr. Así celebró el brasileño su gol y su partidazo contra el Mónaco. El entrenador le ha arropado desde su llegada y el jugador ha respondido. También dio dos asistencias en la noche en la que Kylian Mbappé firmó un doblete. Fue una victoria plácida ante el Mónaco.

A la primera. Kylian Mbappé, a los cuatro minutos, tocó por primera vez la pelota para marcar al Mónaco, el equipo que le vio nacer. Pidió perdón a su afición que se encontraba en lo alto del Santiago Bernabéu. Otra vez el galo fue fundamental para un Real Madrid que mejoró en la noche europea.

Goleó al Mónaco (6-1). La primera victoria de Álvaro Arbeloa en Champions, en la noche de su debut en Europa como entrenador.

Kylian también hizo el segundo. A pase de un Vinicius que hizo el envío perfecto. También Mastantuono, muy activo, anotó a pase de Vini. Jude Bellingham cerró la goleada.

El ambiente en el Bernabéu fue muy diferente al del día del Levante. El público respondió a la entrega de los futbolistas. Con aplausos, muchos aplausos para un Vini que había estado muy señalado.

Tras el desastre de Albacete y la bronca contra el Levante, equipo y afición vuelven a disfrutar. Y por el camino una clasificación directa para los eliminatorias de la Champions League que ya está muy cerca.

