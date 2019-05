Dani Alves, jugador del PSG, ha sido preguntado en ESPN por la situación de su compatriota Neymar. El lateral cree que el futuro de su compañero está en el PSG y es categórico.

"¿Que si me juego una cena a que Neymar se queda? Eso es poco, ¿nos jugamos la Torre Eiffel?", bromeó Alves. Afirma que Neymar "no está feliz porque los resultados no llegaron", lanzando otra broma: "Si está feliz sin tener resultados, le pego una colleja".