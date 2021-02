El contrato de Leo Messi con el Barcelona, firmado en el año 2017, se ha convertido en el tema deportivo del momento. Tanto que en 'El Chiringuito' pusieron en marcha un llamativo contador que sorprendió a todos.

Josep Pedrerol lo anunció nada más arrancar el programa. Se trataba de un contador que calcularía la cantidad que gana el argentino durante la emisión del programa, que duró dos horas y 44 minutos.

El resultado fue de 23.130 euros. "Es decir 23.000 más que nosotros", reía Alfredo Duro. "Vosotros 130 y va que arde", respondió Pedrerol.

El programa también mostró cuánto gana Messi en un partido de fútbol, es decir, en 90 minutos. En total la cifra asciende a 12.550 euros. Y Quim Domènech reaccionó: "Messi ayuda a generar mucho dinero, pero no lo genera él directamente. El Barça vende más si tiene a Messi igual que si tuviera a Suárez en vez de Braithwaite".

José Luis Sánchez no compartió esta opinión: "Sois todos rehenes de Messi. Me parece muy grave. Ha sido poco agradecido con el Barcelona y con Bartomeu, que ha bañado en oro a Messi. Le ha exigido algo que no le podía dar. Lleváis 48 horas blanqueando un contrato indigno, que Messi no genera".

"Qué fichajes le podéis pedir a Bartomeu. Os da igual el Barcelona. Son más de 1.100 millones de deusa y sois incapaces de reconocer que esa situación en parte es por el contrato de oro de Messi. El gran triunfador de eso es Florentino Pérez cuando se plantó con Cristiano Ronaldo", argumentó.