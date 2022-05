La resaca de los últimos partidos de la UEFA Champions League y también la Premier League continúa. Este fin de semana se ha producido un cruce de críticas a tres bandas. Pep Guardiola, Jurgen Klopp y Diego Pablo 'Cholo' Simeone han sido los grandes protagonistas de los 'dardos' hacia otros equipos.

El Liverpool 'pinchó' en su duelo ante el Tottenham y aumenta la distancia con el Manchester City, que está a tres puntos y quedan tan solo tres jornadas por disputarse. Klopp fue muy crítico con el planteamiento tan defensivo de Antonio Conte, algo que le recordó al Atlético de Madrid.

"Lo siento si soy la persona equivocada para esto. No me gusta ese tipo de fútbol, pero es mi problema personal. Creo que son clase mundial y que deberían hacer más por el juego. Creo que contra nosotros, con un 36% de posesión...", indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Yo no les entreno, no lo hago... Son jugadores de clase mundial, pero despejando todos los balones es muy difícil. El Atlético... bien, lo que sea. Me parece perfecto pero yo no puedo. Respeto todo lo que hacen pero no soy yo", añadió el entrenador alemán de los 'red'.

El City hizo los deberes venciendo cómodamente al Newcastle por cinco goles a cero, y Guardiola tuvo tiempo para acordarse, precisamente, de su principal perseguidor. "Todos en este país apoyan al Liverpool... los medios de comunicación y todo el mundo", denunció el catalán.

"El Liverpool tiene una historia increíble en las competiciones europeas. No en Premier Leagues, porque han ganado una en 30 años", añadió a 'beIN Sports'. "Pero no me importa... La gente quiere que el Liverpool gane más que nosotros. Tienen más seguidores en todo el mundo y en Inglaterra apoyan más al Liverpool que a nosotros", sentenció.

Las cuentas son claras para los 'citizens': "La situación es la que es. Necesitamos hacer nueve puntos o tal vez seis en este momento, depende de lo que suceda en los próximos dos partidos en términos de diferencia de goles". "Nuestro destino está en nuestras manos y esto es importante. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos", concluyó.