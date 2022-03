"Estoy hundido. No doy crédito. En una eliminatoria de 180 minutos, el Madrid solo ha sido superior en 15". Así de decepcionado se mostró Cristóbal Soria al llegar al plató de 'El Chiringuito'.

El colaborador cargó duramente contra el guardameta parisino, 'MVP' de la Eurocopa: "Yo no entiendo nada, no puede ser. La que ha formado Donnarumma... Al Madrid no se le puede dejar con pulso".

"Esto no tiene explicación, es como el sexo de los ángeles. Estaba feliz porque el Madrid estaba sufriendo una humillación, y el portero hace un error grosero y mete al Madrid en el partido", ha añadido.