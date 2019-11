Si el Real Madrid está pasando por el mejor momento de la temporada es en parte gracias a las actuaciones de su portero Thibaut Courtois. El belga ha acabado con muchas de las críticas y dudas que recibió a principio de temporada.

En la mañana del lunes, el portero madridista ha hecho un repaso de la actualidad del club de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada. El PSG, las críticas a Bale y su estado de forma fueron las principales cuestiones que respondió el belga.

"Tengo mucho respeto por el PSG, cuando estaba en el Chelsea preguntaron por mí, tuvieron alguna conversación con mi agente. El PSG es un gran club, nunca se sabe, pero no creo que vaya a ser ahora, estoy muy contento en Madrid", comentaba Courtois. También aclaraba que la delantera del PSG tiene mucha calidad pero que está preparado para todo.

De su compañero Gareth Bale decía lo siguiente: "Nosotros estamos aquí para ganar partidos, lo que ha pasado ha pasado en su selección, queremos que aquí lo dé todo en los entrenamientos. El Bernabéu puede tener su opinión y yo no soy nadie para opinar de eso. No creo, es lógico, amas a tu país, igual eso viene antes de dónde estás jugando, eso no es un problema. Igual el problema es que se ha vacilado un poco con eso, conozco a Gareth y está implicado al 100% cada día, es un profesional y se cuida. El sábado vimos cómo entró en el partido, casi mete un golazo, si no estuviera implicado no jugaría así".

Por último habló sobre las críticas que ha recibido en los últimos meses: "Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí mismo para ganarme el cariño del público. Después del partido contra el Celta todo el mundo me decía que estaba muy bien por la parada, luego en Liga hemos encajado pocos goles. Como portero no puedes perder la confianza en ti mismo, pienso en ayudar al equipo y no en lo que dicen. El míster me ve cada día".