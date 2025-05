La contundente reflexión de Pedrerol sobre la situación del Real Madrid: "Hay que tomar decisiones drásticas"

El Real Madrid ya se prepara para el futuro. Y Josep Pedrerol ha contado en exclusiva que Xabi Alonso estará en el Mundial de Clubes con tres fichajes. En su editorial de 'Jugones' de este lunes ha lanzado una contundente reflexión.

"Mientras el Barça celebra una Liga que casi toca con los dedos… el Madrid trabaja en el futuro y el futuro empieza en el Mundial de Clubes. Nuevo entrenador, Xabi Alonso, y tres fichajes en defensa", inicia Pedrerol.

Porque para el Madrid "no hay tiempo que perder": "La temporada ha sido mala y hay que tomar decisiones drásticas. Lamentarse no sirve de nada. El Mundial no puede ser un torneo más. Tiene que ser el inicio de una nueva etapa y de que algunos jugadores se pongan las pilas".

"Una etapa que los madridistas esperan que sea mejor", sentencia el presentador de 'Jugones'.