Paul Gascoigne fue uno de los grandes nombres del fútbol inglés de los años 90. El futbolista, uno de los más talentosos de su generación, cayó en una espiral de adicciones que le hicieron rendir menos de lo que a buen seguro podría haber rendido en su trayectoria deportiva.

Ahora, después de dejar imágenes que hicieron temer y mucho por su salud, el inglés se ha confesado en 'The Sun'.

"Siempre seré alcohólico, pero ahora puedo tomar un par de copas de vino y unas cervezas", afirmó 'Gazza'.

El inglés dice tenerlo todo bajo control, tras haber tenido muchísimos problemas con el alcohol.

"No bebo todos los días, pero sí cuando quiero. Si quiero un trato, tomaré un trago. Y si no, lo dejo. Sé que no es correcto, pero he sido así durante años", cuenta.

Gascoigne ha tenido muchos problemas con el alcohol, algo que le lastró siendo jugador y que casi acaba con él después de retirarse.

En 2018, tal y como ha reconocido el exjugador, se sometió a una operación de estómago y también se trató para tratar de solucionar sus problemas con el alcohol.