Juanfran, jugador del Málaga, se mostró muy indignado tras acabar el partido ante el Tenerife. El partido iba 1-1 cuando en el minuto 73 el árbitro señaló un penalti inexistente. Aunque en las imágenes se puede ver cómo Enric Gallego mete la pierna y carga la espalda contra Juanfran cuando es el lateral el que ha llegado antes al balón, el colegiado decretó la pena máxima.

El VAR no entró a corregir la decisión del árbitro y en vez de pitarse una falta en ataque, la jugada acabó en el 2-1 a favor del Tenerife. Tras finalizar el encuentro, Juanfran estalló y criticó muy duramente el VAR y el arbitraje.

"¡Es falta a mí, y con un VAR no puedes pitar ese penalti! ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí, yo estoy por delante. ¿Cómo va a ser penalti?", decía muy enfadado.

"Por favor, lo acabo de ver. Hay un VAR. No puede ser. Esto es la liga española, de las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?", seguía.

A la pregunta sobre qué le dijo el árbitro, Juanfran responde: "Penalti confirmado". El jugador del Málaga sigue: "Lo hemos visto en la tele todos. Lo han visto en la tele, lo habéis visto, lo he visto repetido... ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, cuatro faltas con amarilla, ¿y nos pita ese penalti, en la liga española?".

"Estábamos muy bien en el partido. Estábamos cómodos y al final te vas derrotado. Cuando he visto el penalti, puedo decir que estoy muy sorprendido. Estoy por delante del balón, es que no meto ni la pierna. Hemos vuelto a perder. Tenemos que mejorar. No quiero parecer que me excuso en esto. Pero hoy en día con el arbitraje que tenemos en España no podemos permitir este tipo de errores", concluía.

Tras seis jornadas, el Málaga es penúltimo en la clasificación. Ha perdido todos sus partidos salvo uno contra el Mirandés, que es el colista.

Pedrerol explota

Josep Pedrerol inició el programa de 'El Chiringuito' de este lunes criticando duramente, al igual que Juanfran, el arbitraje del Tenerife - Málaga. "Hoy el futbolista Juanfran hace una rajada que yo creo que apoyaremos todos. La vergüenza del VAR", arrancaba el presentador.

"La pasta que cuesta el VAR. La tecnología es buena. Los aparatos funcionan. Sí funcionan. Mejor que antes. ¿Los que están allí que pintan? Ganan dietas, tienen sueldos, y no hacen nada. Vamos a denunciar lo que ha ocurrido en el Tenerife - Málaga. ¿Quién estaba en el VAR... o quién no estaba? ¿Quién estaba en el VAR y ha pasado de todo? Hay que tomar medidas, el VAR sirve para algo, para apoyar el fútbol y no para destruirlo. Ojalá lo consigamos, entre todos lo haremos, ya veréis como sí, pero hay que denunciar a los que pasan de todo y se llevan las dietas", concluía Pedrerol.