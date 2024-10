Karim Benzema fue uno de los futbolistas del Real Madrid que mejor se asoció con Vinicius Jr. Juntos ganaron la Copa de Europa de 2022 formando una dupla total. Le conoce muy bien. Y en 'El Chiringuito' ha analizado el Balón de Oro que ha ganado Rodrigo Hernández y no el brasileño.

En exclusiva con Edu Aguirre, dice que se ha merecido ganarlo: "No es sólo este año. Vinicius siempre se ha esforzado mucho. No sólo meter goles. El año pasado cuando el Madrid fue campeón cada partido fue determinante. No hay otro que lo merezca más que Vini. No tengo nada contra Rodri, es un buen jugador".

"Ayer hablé con él. Estaba triste es normal. Es un buen chico, va a trabajar y un día lo va a ganar", desvela el futbolista francés que ahora juega en la liga de Arabia Saudí.