Ni el más optimista de entre los optimistas podía haber imaginado lo que está demostrando Aubameyang. Lo que está demostrando en el Barça un jugador que llegó del Arsenal, donde prácticamente no tuvo minutos esta temporada, para el importantísimo puesto de delantero centro en el equipo de Xavi. Pero el gabonés, como ha vuelto a dejar claro en El Clásico, ha caído de pie en la Ciudad Condal.

Porque menudo partido que se marcó ante el Real Madrid. Y no, no es casualidad. No lo es porque desde que aterrizó, desde que se pusó la elástica azulgrana, no hace otra cosa más que marcar y que aportar goles y juego. Que liderar un tridente en el que él es fijo. En el que él se ha ganado ser fijo.

Tremendo partidazo que se marcó en el Bernabéu. Ya conocía de antes a los madridistas, y ahora los madridistas conocen cómo se las gasta el '9' con la camiseta del Barça. Porque no, no llegó para pasar el rato. Llegó al Camp Nou para algo más grande.

Auba hizo lo que quiso en el Bernabéu

En el Bernabéu fue el dueño del área del Real Madrid. Porque lejos de ser los defensas los que pusieran orden fue él quien lo estableció el mando. Dos goles, una asistencia... y pudo ser más.

El primer tanto llegó tras un centro perfecto de Dembélé. Fue el tanto que abrió el marcador y que dio inicio a la fiesta del Barça. El galo puso el segundo, con un saque de esquina preciso, para Araújo. Y los otros, tras el descanso.

Intentó Ancelotti dar la vuelta a la situación... pero en menos de diez minutos tras volver de vestuarios ya era un 0-4 lo que lucía en el luminoso. El motivo, Aubameyang.

El gabonés, primero, asistió de tacón para que Ferran se resarciera tras fallar un claro mano a mano ante Courtois. Después, golazo ante la pasividad y el desconcierto de la zaga del Real Madrid.

La razón, un fuera de juego inexistente de Ferran y más inexistente aún de Auba. Ante Courtois, picadita, VAR y 0-4. El Real Madrid, sumido en el caos.

La defensa del Real Madrid... ¿dónde estaba?

Militao, Alaba, Nacho... Todo jugador blanco, hoy de negro, que se ponía en la línea de defensa parecía un amateur al lado de los azulgranas. En intensidad, flojos, y fue por Courtois que el partido no llegó con 'manita' a falta de 30 minutos.

Cuando llegó el 70', Aubameyang dejó su sitio a Memphis tras una exhibición que demuestra que sí, que los fichajes de invierno funcionan. Rendimiento inmediato dando justo lo que el Barça necesitaba... Gol.