Marc-André Ter Stegen ha elaborado un once de compañeros con los que ha jugado en su carrera deportiva. Un once titular que ha provocado un incendio tremendo en redes sociales por el olvido del portero del Barça en la línea de ataque... una en la que no está Lionel Messi.

Fueron siete temporadas las que compartieron ambos en el Barça, pero se ve que eso, y la calidad del argentino, no fueron suficiente para dejar huella en el arquero germano.

Porque en su ataque ideal no está el argentino, y sí otros como por ejemplo Marco Reus y Mario Gotze, con quienes comparte o ha compartido selección en Alemania.

La ausencia de Messi es incluso más llamativa no solo por la elección en ataque que ha hecho Ter Stegen, sino porque en su alineación hay, ojo, siete jugadores del Barça.

Son Piqué, Dani Alves, Busquets, Iniesta, Xavi, Frenkie de Jong y Jordi Alba.

Marc André ter Stegen's dream XI of players he played with for club & country 🇩🇪 [dfb] pic.twitter.com/snkUTbH6jg — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) March 20, 2022

Así pues, el once ideal para Ter Stegen lo forman Blaswich; Dani Alves, Piqué, Rudiger, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Xavi, Iniesta; Reus y Gotze.