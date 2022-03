Karim Benzema no estará en El Clásico. El delantero francés, que no se ha entrenado a falta de un día para el Real Madrid - Barça del Santiago Bernabéu, no se ha recuperado de sus problemas físicos y se perderá dicho partido, al igual que la convocatoria por Francia en el parón de selecciones.

Tal y como cuenta José Luis Sánchez, periodista de laSexta y colaborador de 'El Chiringuito', el delantero galo del equipo madridista se perderá ese partido que está siempre marcado con una cruz en el calendario de LaLiga, por su importancia y por el calibre de los equipos en el césped.

🚨 BENZEMA se PIERDE #ElClásico 🚨 🇫🇷🩹 También es BAJA con la selección francesa. 🎙️ Vía @JLSanchez78 pic.twitter.com/JEUvmmhFMf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2022

Y es que Benzema no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en esta jornada de sábado, cuando apenas faltan horas para la disputa de El Clásico en el Santiago Bernabéu. Ante sus problemas físicos, y viendo la ventaja que separa a Real Madrid y Barça en la clasificación (15 puntos), tanto el jugador como Carlo Ancelotti han preferido no forzar.

Igualmente ha sido así viendo que la diferencia con respecto a su máximo perseguidor, el Sevilla, es ya de diez puntos. Ante eso, todo en el Real Madrid se enfoca al futuro.

Un futuro en el que siguen restando encuentros ligueros... y europeos. En Champions League, la competición fetiche de los blancos, el sorteo ha deparado un enfrentamiento contra el Chelsea, actual campeón, en la eliminatoria de cuartos de final.

Todo lo que sea, por tanto, forzar a Benzema podría suponer un traspiés en un futuro no muy lejano para las aspiraciones madridistas en la máxima competición europea a nivel de clubes... y es un riesgo que no están dispuestos a correr.

Además, Benzema, al no jugar El Clásico, también se perdería los partidos con Francia en este parón internacional, toda vez que es parte de la convocatoria de Didier Deschamps. Por lesión no podrá acudir.

Se lesionó ante el Mallorca

Todo sucedió en el partido ante el Mallorca. Karim pidió el cambio cuando restaban pocos minutos para el final de un encuentro duro y tosco en el que sufrió problemas musculares.

Al final, debido a estas molestias, Benzema se pierde el Real Madrid - Barça del Santiago Bernabéu.