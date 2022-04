Real Madrid 0-Chelsea 2. Con este resultado y, en el minuto 73, Carlo Ancelotti realizó el primer cambio en las filas del conjunto blanco. Toni Kroos tenía que salir del verde. Tras la sustitución, el centrocampista alemán se mostró visiblemente enfadado.

Sobre ello ha hablado, en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla, el entrenador del Real Madrid. “Lo que ha pasado con Kroos no me molestó. Se enfadó con el entrenador, no con la persona. No necesito hablar, nos hemos mirado a la cara y ya está”, afirmó Ancelotti, que zanja el asunto con unas tajantes declaraciones.

Además, el técnico italiano señaló que no tiene “problemas” con el dorsal ‘8’ del Real Madrid porque “es una persona de nivel muy alto”, tanto en lo deportivo como en el ámbito personal. “No necesito hablar con él ni pedir explicaciones. Todo se acabó tras el encuentro”, sentenció Ancelotti, que considera que la “serenidad de los jugadores es muy importante”, un asunto al que el italiano dedica tiempo, tal y como ha señalado en rueda de prensa.

Segundos después de que Toni Kroos, un pilar fundamental del Real Madrid, se marchara del natural del Santiago Bernabéu, el Chelsea anotó el tercero en el marcador, un resultado con el que el equipo londinense se hubiera clasificado para las semifinales. Pero los tantos de Rodrygo Goes y Karim Benzema, en el 80’ y 96’ respectivamente, dieron la victoria al Real Madrid.

Ayer, viernes 15 de abril, Cassano pronunció unas polémicas palabras sobre el entrenador del Real Madrid. "No se me ocurre ni un jugador al que Ancelotti haya mejorado en su carrera", mencionó el exjugador italiano. Y 'Carletto' no ha querido entrar en polémicas. "No tengo nada que contestarle", concluyó Ancelotti, que, además, afirmó que todos "los equipos son difíciles de entrenar", en relación a las palabras de Xavi Hernández.

Mañana, domingo 17 de abril, cinco días después de la épica remontada contra el Chelsea, el Real Madrid afronta un partido crucial para sentenciar LaLiga y distanciarse, aún más, del FC Barcelona. Los pupilos de Carlo Ancelotti visitan el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán y se enfrentarán al Sevilla, tercer clasificado. Con la derrota del cuadro blanco, el FC Barcelona se colocaría a nueve puntos del líder. .