El Real Madrid lo volvió a hacer. En otra noche mágica en el Santiago Bernabéu se clasificó para las semifinales de la Champions League después de ir perdiendo por 0-3 ante el Chelsea.

Todos han aluciando con el equipo blanco. Y Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca, ha dejado una frase muy llamativa: "Lo del Real Madrid ya se estudia en las escuelas de México o Estados Unidos".

El mexicano ha hablado en 'Radio Marca' de ese ADN del Real Madrid: "El Madrid en su campo y con su gente y con 13 bajo la manga es poco menos que imposible derrotarle".

"Me he enfrentado y lo he sufrido, los tienes que rematar bien rematados porque no hay manera", ha expresado Aguirre.

Y es que la Champions transforma al equipo blanco. Sobre todo en su feudo. PSG y Chelsea han sido sus dos víctimas en las eliminatorias europeas. Este miércoles conocerá su rival en las semifinales: Manchester City o Atlético de Madrid.