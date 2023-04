Carlo Ancelotti es el gran objeto de deseo de la Confederación Brasileña de Fútbol. El combinado sudamericano, que cuenta con un técnico interino desde la marcha de Tite tras el Mundial de Qatar, le echó el ojo al entrenador del Real Madrid... con quien esperan poder contar.

El transalpino ha hablado de eso en la rueda de prensa previa al encuentro que los madridistas tienen en LaLiga. Será ante el Valladolid en el Santiago Bernabéu, en un partido que se disputará a las 16:15 de la tarde.

Pero 'Carletto' mira hacia un futuro más lejano: "Si el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol quiere hablar conmigo me encantaría saludarlo. Que Brasil me quiera me hace mucha ilusión".

Porque Ancelotti, que en su día dijo que diría adiós a los banquillos tras su etapa en el Bernabéu, ya no tiene tan clara esa afirmación.

"Hoy no digo que después del Real Madrid me voy a retirar", cuenta.

Eso sí, su prioridad está clara: "Hay que respetar el contrato. Yo quiero cumplirlo. Seguiré hasta que el Real Madrid quiera. Noto mucho cariño del club".